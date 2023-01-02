На деоккупированных территориях Харьковщины с сентября нашли тела 25 детей, - полиция

В Харьковской области с начала российского вторжения Силы обороны деоккупировали 340 населенных пунктов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом изданию "Думка" сообщил начальник ГУНП Украины в Харьковской области Владимир Тимошко.

Он отметил, что на 2 января в Харьковской области деоккупировано 340 населенных пунктов Богодуховского, Изюмского, Купянского, Харьковского, Чугуевского, Дергачевского районов.

"С первых дней деоккупации там работает полиция, которая помогает людям оправиться от ужасающих последствий пребывания россиян в наших городах", - подчеркнул Тимошко.

Начальник полиции отметил, что харьковские следователи задокументировали деятельность 25 застенок на освобожденных территориях.

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"Пытки электротоком, сломанные пальцы, бесчеловечные условия содержания – вот что принес "русский мир" в наши мирные села и города", - добавил он.

Тимошко сообщил, что всего с 7 сентября на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 920 тел граждан, в том числе 25 детей. Предварительно идентифицировано 656 человек погибших.