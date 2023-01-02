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85% украинцев считают территориальные уступки недопустимыми - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

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85% украинцев считают территориальные уступки недопустимыми - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос КМИС.

Так, согласно данным социологов, для 85% респондентов никакие территориальные уступки не допустимы. Лишь 8% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

"В сентябре 87% считали уступки недопустимыми, но разница с текущим показателем – в пределах статистической погрешности, то есть фактически изменений не произошло. Также в сентябре столько же, сколько и сейчас (8%) выступали за переговоры и готовы отказаться от определенных территорий. При этом сейчас доля тех, кто не поддерживает территориальные уступки, немного, но выше показателя по состоянию на май 2022 года", - говорится в сообщении.

Во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок.

"Как можно видеть, среди украиноязычных, и двуязычных, и русскоязычных украинцев (респондентов, относящих себя к украинцам по национальности) абсолютное большинство против любых уступок", - добавили социологи.

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85% украинцев считают территориальные уступки недопустимыми - опрос КМИС 01
85% украинцев считают территориальные уступки недопустимыми - опрос КМИС 02
85% украинцев считают территориальные уступки недопустимыми - опрос КМИС 03

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Топ комментарии

  • Владимир Рудяга
    У меня был товарищ, который теперь не товарищ, любитель россии. Так вот он ещё в 2015 году собрал свой чемодан, бросил своих родителей и уехал на ПМЖ в оркостан. Я чуточку уважаю его за то что он не стал звать орков, а просто уехал туда ,куда лежала его ватная душа. Не стал звать сюда путина, а просто взял и уехал. К чему я это, а к тому что этим 8% которые хотят отдать свои земли тоже пора собирать свои чемоданы. Так будет лучше для всех нас.
  • Николай 6be44be7
    Це прибічники опзж і Януковича. Зрадники й ждуни.
  • Сергей Помидоров 3538788f
    получается 15% не украинцы
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