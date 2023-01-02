85% украинцев считают территориальные уступки недопустимыми - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос КМИС.

Так, согласно данным социологов, для 85% респондентов никакие территориальные уступки не допустимы. Лишь 8% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

"В сентябре 87% считали уступки недопустимыми, но разница с текущим показателем – в пределах статистической погрешности, то есть фактически изменений не произошло. Также в сентябре столько же, сколько и сейчас (8%) выступали за переговоры и готовы отказаться от определенных территорий. При этом сейчас доля тех, кто не поддерживает территориальные уступки, немного, но выше показателя по состоянию на май 2022 года", - говорится в сообщении.

Во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок.

"Как можно видеть, среди украиноязычных, и двуязычных, и русскоязычных украинцев (респондентов, относящих себя к украинцам по национальности) абсолютное большинство против любых уступок", - добавили социологи.

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