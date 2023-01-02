В боях за Украину погиб режиссер монтажа Виктор Онисько

Виктор Онисько как режиссер монтажа работал над украинскими лентами "Сторожова застава", "Черкаси", "Захар Беркут", "Віддана".

О смерти защитника Украины сообщила его супруга, культурный менеджер и куратор кинопрограмм Ольга Бирзул и пресс-служба Госкино в Facebook.

"Два раза на нуле – Херсонщина и Донбасс. Без всякой возможности на свидание. Ты очень устал, но берег своих побратимов. Ты переживал за каждую потерю. Ты говорил, что на войне нет большей пытки, чем сообщать семьям о погибших. Теперь и я почувствовала это на себе. Мое сердце разрывалось, когда твой воин рыдал в трубку и клялся мне, что не знал лучшего человека и командира", – написала Бирзул.

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У режиссера монтажа Виктора Онисько осталась 9-летняя дочь.

"Он работал над такими лентами, как "Сторожова застава", "Захар Беркут", "Віддана", "Рози. Фільм-Кабаре", сериалом "Кава з кардамоном" и не только. Вечная память герою и соболезнования родным", - говорится в сообщении пресс-службы Госкино в Facebook.