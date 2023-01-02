Фон дер Ляйен и Зеленский провели первый телефонный разговор в новом году: "ЕС будет поддерживать вас столько, сколько потребуется"

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Об этом она сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В первом телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским в новом году я выразила искреннюю поддержку и лучшие пожелания в 2023 году украинскому народу. ЕС будет поддерживать вас столько, сколько потребуется. Мы поддерживаем вашу героическую борьбу. Борьбу за свободу и против жестокой агрессии", - подчеркнула она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Атака дронами на Киев: пострадал объект энергетической инфраструктуры, начато расследование. ФОТО