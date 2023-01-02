Новости • Война

Фон дер Ляйен и Зеленский провели первый телефонный разговор в новом году: "ЕС будет поддерживать вас столько, сколько потребуется"

78110
Фон дер Ляйен и Зеленский провели первый телефонный разговор в новом году: "ЕС будет поддерживать вас столько, сколько потребуется"
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Об этом она сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В первом телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским в новом году я выразила искреннюю поддержку и лучшие пожелания в 2023 году украинскому народу. ЕС будет поддерживать вас столько, сколько потребуется. Мы поддерживаем вашу героическую борьбу. Борьбу за свободу и против жестокой агрессии", -  подчеркнула она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Атака дронами на Киев: пострадал объект энергетической инфраструктуры, начато расследование. ФОТО

Топ комментарии

  • Office Den Haag
    Прочитала текст промови.

    До 24 лютого у нього війни не було. Не Амвросієвки, Аеропорту, боїнгу збитого, Журавля, тисяч полеглих, тисяч полонених які прийняли муки за Україну... І тепер цього всього не буде у тих, кого ця промова загіпнотизувала.

    Перемогу почали творити 24 лютого. Це цинічна брехня. За перемогу нашу боролися до зеленського, замовляли та виробляли озброєння, тренували армію, накопичували досвід, той досвід, який нам дуже допоміг після повномасштабного вторгнення. Це дуже яскрава червона нитка - до 24 війни не було, і всі як лебеді білі сиділи нічого не знали. Навіть наші союзники боролися щоб допомогти нам.

    Це кодування нової реальності, що і робить уся їхня команда. Через телебачення, телеграм-канали, ЗМІ, звернення, фотосесії тощо. Це гіпноз і створення альтернативної реальності.

    Зеленський точно виграє наступні президентські вибори, бо до емоцій людей завжди простіше достукатися, ніж до свідомості. Емоції - завжди первинні, і варто завоювати симпатії людей, далі можна робити що завгодно, бо людський розум буде раціоналізувати власні почуття, надавати будь-якого сенсу тому що відбувається, аби тільки захистити свій емоційний вибір.

    Наше суспільство ліплять як пластилін. Як ліпили колись німців, потім росіян. Роки в роки, трохи вдачі, багато грошей, безліч професіоналок на медійному фронті, безсовісна брехня проти опонентів, яка настільки безсовісна, що люди не могли повірити, що про таке можна брехати.

    І от ми маємо спотворену реальність. Де людина, яка зіспсувала і проспала абсолютно все, не просто стає поруч з героями, а якось так вивертає, що герой уже він, в центрі софітів він, що все прекрасне асоціюється тільки з ним, що українці починають бачити себе - в ньому, і ототожнювати себе, все хороше в собі - з ним.

    Це програмування. В тексті суцільні гачки для підсвідомості (впевнена, що в відеоряді їх ще більше, уявляю який там емоційний розковбас). Президент не звертався до нації. Президент липіть з нації собі трон.

    Таня Адамс (с)
  • ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
  • ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости