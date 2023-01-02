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Польша готова на время войны принять на хранение культурные ценности из Украины

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Польша готова на время войны принять на хранение культурные ценности из Украины
На сегодняшний день украинцы предпочитают перемещать культурные ценности в более безопасные места в пределах страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ, об этом в эфире Польского радио сказал заместитель министра культуры и национального наследия Ярослав Селлин.

"Мы имеем подготовленные склады в библиотеках и в архивах музеев, которые готовы принять подвижные коллекции, если украинцы примут решение об их вывозе", - заявил Селлин.

"Однако известно, что этих более безопасных мест не так много в Украине, поскольку российские бомбардировки касаются всей территории Украины", - подчеркнул замминистра.

Он сообщил, что из Львовской картинной галереи вывезены на хранение в Польшу картины художника Яцека Мальчевского, они сегодня выставлены для осмотра в залах Национального музея в Познани.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1132 объекта культурного наследия пострадали в результате российской агрессии в Украине

По словам Селлина, Польша с начала полномасштабной агрессии россии активно помогает Украине сохранить объекты культурного наследия, в частности, поставляя материалы для защиты от взрывов и пожаров памятников, фасадов домов, костелов, музеев и т.д.

"Мы также помогаем украинцам проводить инвентаризацию уничтоженных культурных объектов. Есть много уничтоженных сакральных объектов. Мы будем помогать украинцам восстанавливать эти объекты, когда война завершится", - подчеркнул замминистра.

Как сообщалось, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что в Украине в результате российской агрессии повреждены или уничтожены более 1200 объектов культурной инфраструктуры.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Подякуємо пліснявому міністру за знищення українських культурних цінностей, півночі, півдня та сходу України.
  • arye z.
    З Новим Роком!!!
  • Drbest Good
    Разумное предложение.

    Возможность защитить культурные ценности от разграбления и/или разрушения рашистами.
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