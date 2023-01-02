В Харькове возобновлена подача тепла в дома, оставшиеся без отопления после вражеских обстрелов 28 декабря
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.
"На сегодня теплоснабжение по городу полностью восстановлено. Что касается электроэнергии, мы ситуацию полностью стабилизировали", - сказал Синегубов в эфире телемарафона.
Он сообщил также, что в последние 2 дня региону удалось обойтись без плановых отключений электроэнергии. По словам Синегубова, начиная с сегодняшнего дня в области планируется вновь применять плановые отключения, однако если выделенные лимиты будут позволять, то эти отключения не будут применяться в полном объеме.
Как сообщалось, в результате ракетных ударов, нанесенных российскими оккупационными войсками по объектам критической инфраструктуры, в Харькове без отопления осталось порядка 1250 домов.