В Харькове возобновлена подача тепла в дома, оставшиеся без отопления после вражеских обстрелов 28 декабря

На Харьковщине стабилизирована ситуация с электроснабжением, в областном центре полностью восстановлено теплоснабжение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

"На сегодня теплоснабжение по городу полностью восстановлено. Что касается электроэнергии, мы ситуацию полностью стабилизировали", - сказал Синегубов в эфире телемарафона.

Он сообщил также, что в последние 2 дня региону удалось обойтись без плановых отключений электроэнергии. По словам Синегубова, начиная с сегодняшнего дня в области планируется вновь применять плановые отключения, однако если выделенные лимиты будут позволять, то эти отключения не будут применяться в полном объеме.

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Как сообщалось, в результате ракетных ударов, нанесенных российскими оккупационными войсками по объектам критической инфраструктуры, в Харькове без отопления осталось порядка 1250 домов.