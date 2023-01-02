Если Путин "сохранит лицо", это может стать "последним гвоздем в гроб послевоенного порядка", - постпред Польши в ООН Щерский

Постпред Польши в ООН Кшиштоф Щерский считает, что западные попытки сохранить лицо президенту РФ лишь окончательно добьют сложившийся после Второй мировой войны международный порядок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП .

По его словам, ключевым вопросом для того, как пройдет новый год, будет то, произойдет ли перелом в войне в Украине и при каких условиях.

"Для содержания мира важнейшим вопросом является то, как будут решаться вопросы с Россией. Возможно ли, что российский империализм будет признан идеологией, угрожающей мировому порядку, на том же основании, на котором в свое время был признан немецкий нацизм? Ибо если бы это произошло, это открыло бы путь к повторению решений, принятых после окончания Второй мировой войны - лишение России инструментов играть роль глобальной сверхдержавы (в том числе в ООН), отдание под международный суд военных преступников в погонах и костюмах, включая Путина, выплата военных репараций и другие подобные меры", – пояснил Щерский.

Если, по его словам, возобладает вариант "наведения порядка" и "сохранения лица Путину", это может стать "последним гвоздем в гроб послевоенного порядка, символизированного принципами Устава ООН".

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