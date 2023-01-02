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"Губернатор" оккупированного Севастополя Развожаев вывез все свое имущество и детей за границу - Центр национального сопротивления

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"Губернатор" оккупированного Севастополя Развожаев вывез все свое имущество и детей за границу - Центр национального сопротивления
Так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев вывез все свое имущество, включая собак и кошек, на Кипр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Центра национального сопротивления.

"Кроме этого гауляйтер вывез за границу своих детей. Похоже, что московские приспешники не очень уверены в безопасности своих семей и в собственном будущем, несмотря на свои же заявления, которые они делают на камеру. В целом все поведение оккупантов не указывает на то, что они верят в то, что "россия здесь навсегда", - говорится в сообщении.

По данным ЦНС, на оккупированных территориях осуществляется мародерство предприятий и жилых помещений, а родственников оккупантов вывозят подальше.

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Топ комментарии

  • Myroslav Hrabovsky 9c770479
    Україна повинна вести себе як євреї! Українці повинні в буквальному змісті влаштовувати істерику і верещати на весь світ про геноцид української нації інакше нас не почують!!! Україна повинна винаймати юристів і масово подавати колективні позови до всіх можливих судів у світі!
  • Myroslav Hrabovsky 9c770479
    Чому майно цього військового злочинця не заарештоване?!?!
  • Kozak Palestina
    Не дурак виявився. На Кіпрі краще ніж в пакеті.
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