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В Виннице мужчина напал с ножом на священника УПЦ (МП)

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В Виннице мужчина напал с ножом на священника УПЦ (МП)
2 января 2023 года, около 9 часов утра, в храме в честь Покрова Божией Матери произошло нападение на клирика Винницкой епархии протоиерея Антония Ковтонюка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на официальном сайте Винницкой епархии Украинской православной церкви (МП).

Нападающим был неизвестный человек, который вошел в храм и начал все переворачивать, когда настоятель храма начал делать замечания, неизвестный не реагировал на них и ножом порезал священнику горло.

На место преступления прибыла полиция. Преступник отказался подчиниться, поэтому полицейские были вынуждены применить оружие, нападавшего ранили в ногу и задержали.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Протоиерей Антоний прооперирован и находится в реанимации в одной из больниц Винницы.

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Топ комментарии

  • cimbitep
    це не напад. це захист України від ворога.
  • Анатолій Звєрєв
    Можливо в цієї людини загинув хтось з родичів, а під боком жирують московські попи, от і реакція..
  • Александр Алекс de6e56ae
    Васі Ломаченку теж треба бути обачним через те лайно, що він постить
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