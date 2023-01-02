В Виннице мужчина напал с ножом на священника УПЦ (МП)

2 января 2023 года, около 9 часов утра, в храме в честь Покрова Божией Матери произошло нападение на клирика Винницкой епархии протоиерея Антония Ковтонюка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на официальном сайте Винницкой епархии Украинской православной церкви (МП).

Нападающим был неизвестный человек, который вошел в храм и начал все переворачивать, когда настоятель храма начал делать замечания, неизвестный не реагировал на них и ножом порезал священнику горло.

На место преступления прибыла полиция. Преступник отказался подчиниться, поэтому полицейские были вынуждены применить оружие, нападавшего ранили в ногу и задержали.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Протоиерей Антоний прооперирован и находится в реанимации в одной из больниц Винницы.

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