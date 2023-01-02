В результате удара ВСУ по Макеевке убиты 63 военных РФ, - Минобороны России

Министерство обороны РФ прокомментировало удар по месту расположения мобилизованных в оккупированной Макеевке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

По данным министерства оккупантов, был нанесен удар "шестью реактивными снарядами" системы HIMARS в "пункт временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка".

"Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда "HIMARS" были сбиты. В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибли 63 российских военнослужащих", - добавили в Минобороны РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ в новогоднюю ночь попали в местоположение мобилизованных в Макеевке, соцсети сообщали о сотнях убитых.

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