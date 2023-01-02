Ожидаем первый транш макрофина уже в январе, - Зеленский

Уже в январе этого года Украина ожидает от ЕС первого транша макрофина.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам телефонного разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ.

"Рад начать год с разговора с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Поблагодарил за неослабевшую поддержку со стороны ЕС. Ждем первого транша макрофина уже в январе, первой партии энергосберегающих ламп, школьных автобусов, генераторов и модульных домов. Скоординировали шаги по Саммиту Украина - ЕС. Чувствуем поддержку и направляемся к победе вместе", - отмечает Зеленский.

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