31 декабря на официальных сайтах городов России появилось новогоднее поздравление Зеленского

IT-армия Украины разместила на сайтах нескольких городов РФ поздравление с Новым годом от президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает IT-армия Украины.

"Постарались, чтобы новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского также было увидено на официальных сайтах администраций городов, районов, округов и поселений России", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в список попали:

🔻Администрация городского округа Лосино-Петровский;

🔻Администрация города Кемерово;

🔻Администрация Клинцовского района;

🔻Администрация Красноармейского района Самарской области;

🔻Администрация Ленинско-Кузнецкого городского округа;

🔻Администрация Поселение Первомайское;

🔻Администрация поселения Киевский и другие.

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В сообществе уточнили, что сайты уже начали удалять видео, однако ссылки на веб-архивы остались.