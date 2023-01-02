31 декабря на официальных сайтах городов России появилось новогоднее поздравление Зеленского
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IT-армия Украины разместила на сайтах нескольких городов РФ поздравление с Новым годом от президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает IT-армия Украины.
"Постарались, чтобы новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского также было увидено на официальных сайтах администраций городов, районов, округов и поселений России", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в список попали:
🔻Администрация городского округа Лосино-Петровский;
🔻Администрация города Кемерово;
🔻Администрация Клинцовского района;
🔻Администрация Красноармейского района Самарской области;
🔻Администрация Ленинско-Кузнецкого городского округа;
🔻Администрация Поселение Первомайское;
🔻Администрация поселения Киевский и другие.
В сообществе уточнили, что сайты уже начали удалять видео, однако ссылки на веб-архивы остались.