Мужчине, пытавшемуся украсть граффити Бэнкси в Гостомеле, сообщено о подозрении

При процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры гражданину поставлено в известность о подозрении по факту законченного покушения на тайное похищение чужого имущества в особо крупном размере в условиях военного положения (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 185 УК Украины).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, житель столицы решил демонтировать со стены полуразрушенного оккупантами дома в Гостомеле граффити "Женщина в противогазе" всемирно известного уличного художника Бенкси.

Осознавая ценность работы, он планировал продать граффити, а полученными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Отмечается, что для этого он привлек не знающих о его намерениях мужчин, заверив их в том, что имеет все соответствующие разрешения на проведение демонтажа мурала.

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После того, как часть стены была срезана вместе с изображением, подозреваемый обмотал ее стрейч-пленкой с целью защиты от повреждений.

Однако мужчина не успел загрузить украденое в автомобиль, поскольку был разоблачен сотрудниками военной администрации.

Досудебное расследование осуществляло Бучанское райуправление ГУ Нацполиции в Киевской области.