Мужчине, пытавшемуся украсть граффити Бэнкси в Гостомеле, сообщено о подозрении
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, житель столицы решил демонтировать со стены полуразрушенного оккупантами дома в Гостомеле граффити "Женщина в противогазе" всемирно известного уличного художника Бенкси.
Осознавая ценность работы, он планировал продать граффити, а полученными средствами распорядиться по своему усмотрению.
Отмечается, что для этого он привлек не знающих о его намерениях мужчин, заверив их в том, что имеет все соответствующие разрешения на проведение демонтажа мурала.
После того, как часть стены была срезана вместе с изображением, подозреваемый обмотал ее стрейч-пленкой с целью защиты от повреждений.
Однако мужчина не успел загрузить украденое в автомобиль, поскольку был разоблачен сотрудниками военной администрации.
Досудебное расследование осуществляло Бучанское райуправление ГУ Нацполиции в Киевской области.