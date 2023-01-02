Под оккупированный Мариуполь перебросили мобилизованных россиян и старые танки, - Андрющенко

В село Урзуф вблизи оккупированного Мариуполя прибыли мобилизованные россияне. Также были доставлены старые танки.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"В Урзуф заехали "свежие" мобилизованные из Московии. Тех, которых будто уже как месяц не должно быть. Все призваны недавно. По прибытию в ППД сразу занялись поиском "боекомплекта" основного оружия. Водки. С переменным успехом", - говорится в сообщении.

По его словам, в Урзуф также доставили около семи танков старой модификации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне наращивают передвижение техники из Мариуполя в сторону Бердянска, - Андрющенко. ВИДЕО