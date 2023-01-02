Рашисты продолжают обстреливать приграничье Черниговщины из артиллерии и минометов, - ОК "Север"

Оккупанты продолжают обстреливать приграничье Черниговской области из артиллерии и минометов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Север".

Как отмечается, с 12:10 до 12:30 сообщили о 16 приходах, предположительно из САУ, в район н.п. Елино. Потерь среди о/с и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

"С 13:20 до 13:40 сообщили о 6 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в район н.п. Липовка. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

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