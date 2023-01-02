Шольц контактирует с Путиным для возможных переговоров о завершении войны

В Берлине не видят готовность Кремля к достижению справедливого мира с Украиной, однако контакты с РФ поддерживают.

Об этом заявила представитель федерального правительства Кристине Гоффманн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Канцлер и некоторые другие политики в ЕС имеют прямой контакт с президентом Путиным. Конечно, есть контакты и на других уровнях", - отметила она.

В то же время, спикер МИД ФРГ Кристиан Вагнер отметил, что со стороны России нет серьезных предложений по мирным переговорам. Это подтверждается, в частности, "жестокой кампанией" по бомбардировке украинских городов в последние дни.

Вагнер также подчеркнул, что условия предстоящих переговоров должны определять Киев. По его словам, Германия стоит на стороне Украины, которая борется не только за свое выживание, но и ценности и мирный порядок в Европе.

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