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Маасикас о членстве Украины в ЕС: Мы еще не на том этапе, когда принимаем решение о начале переговоров, но прогресс стабильный

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Маасикас о членстве Украины в ЕС: Мы еще не на том этапе, когда принимаем решение о начале переговоров, но прогресс стабильный
Украина стремится присоединиться к Европейскому Союзу, поскольку считает это самым важным и надежным способом обеспечения собственного мира, стабильности и долгосрочного процветания.

Об этом глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, лидеры Евросоюза будут говорить о переговорах по членству Украины в ЕС на следующем саммите Украина-ЕС в начале 2023 года.

Как подчеркнул Маасикас, политика расширения Евросоюза остается геостратегической инвестицией в безопасность, процветание и стабильность Европы.

"Могу лишь повторить, что историческим июньским решением Европейского Совета Украина получила перспективу стать членом ЕС – в условиях продолжения реформ. Мы еще не на том этапе, когда принимаем решение о начале переговоров, но прогресс Украины в предпринятых на данный момент шагах является стабильным и заслуживает одобрения", - отметил он.

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Как отметил посол ЕС, согласно последним опросам Киевского международного института социологии, более 90% украинцев поддерживают членство в Евросоюзе до 2030 года.

"Мы верим, что Украина стремится присоединиться к Европейскому Союзу, поскольку считает это самым важным и надежным способом обеспечения собственного мира, стабильности и долгосрочного процветания. И если народ решил стать европейским во всех смыслах этого слова – кто же на этой Земле имеет право лишать его этого?", - заявил Маасикас.

Топ комментарии

  • Anti Ihalainen
    пока зеленая власть не отменит вся свои преступные законы ни в какой ЕС принимать Украину нельзя - нужно рассказывать правду украинцам и международным партнерам что творят слуги каломойского зеленсого втихаря пока идет война
  • Буба Бубченко
    Там значить і кіт не валявся.
  • Vladko S
    Лучше расскажите про опрос в Киеве в прошлом году, когда ***** написал это письмо (многие уже забыли, но он там высрал какой-то бред про один народ). И сколько процентов киевлян ответили, что согласны с *****м. И еще много опросов про НАТО, ОПЗЖ и так далее.

    ЕС в первую очередь смотрит на граждан, кто именно будет его членами. Может быть избиратели в ЕС не хотят, чтобы к ним пришли фанаты ***** и его идеологии. Более того, много беженцев как раз из восточных регионов и они до сих пор, живя уже по полгода в Германии, могут открыто заявить, что НАТО во всем виновато и путин просто защищается, он вынужден так поступать. Это не единичные случае, люди уже поставили себе спутник или интернет-каналы и смотрят соловьева. Притом это первое, что они сделали.

    Надо сначала показать избирателям в ЕС, что мы не имеем ни одной общей черты с кровожадной, агрессивной кацапской падалью. Для этого необходимы обучающие видеоматериалы, рассчитанные на все категории граждан, включая самую вату.
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