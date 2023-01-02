Маасикас о членстве Украины в ЕС: Мы еще не на том этапе, когда принимаем решение о начале переговоров, но прогресс стабильный

Украина стремится присоединиться к Европейскому Союзу, поскольку считает это самым важным и надежным способом обеспечения собственного мира, стабильности и долгосрочного процветания.

Об этом глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, лидеры Евросоюза будут говорить о переговорах по членству Украины в ЕС на следующем саммите Украина-ЕС в начале 2023 года.

Как подчеркнул Маасикас, политика расширения Евросоюза остается геостратегической инвестицией в безопасность, процветание и стабильность Европы.

"Могу лишь повторить, что историческим июньским решением Европейского Совета Украина получила перспективу стать членом ЕС – в условиях продолжения реформ. Мы еще не на том этапе, когда принимаем решение о начале переговоров, но прогресс Украины в предпринятых на данный момент шагах является стабильным и заслуживает одобрения", - отметил он.

Читайте также: Именно украинцы должны определить условия для окончания войны, – посол ЕС Маасикас

Как отметил посол ЕС, согласно последним опросам Киевского международного института социологии, более 90% украинцев поддерживают членство в Евросоюзе до 2030 года.

"Мы верим, что Украина стремится присоединиться к Европейскому Союзу, поскольку считает это самым важным и надежным способом обеспечения собственного мира, стабильности и долгосрочного процветания. И если народ решил стать европейским во всех смыслах этого слова – кто же на этой Земле имеет право лишать его этого?", - заявил Маасикас.