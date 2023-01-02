Переселенцы могут оформить субсидию по фактическому месту жительства, - Минреинтеграции

Внутренние переселенцы могут оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг по фактическому месту жительства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Да, субсидия переселенцам предоставляется по месту фактического проживания лица, и при этом заключение договора найма (аренды) жилья не требуется, а состав домохозяйства указывается заявителем в декларации.

Для получения субсидии ВПО могут обратиться лично в один из указанных органов: уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины; центр предоставления административных услуг; сервисный центр Пенсионного фонда.

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Жилищную субсидию можно оформить в электронной форме, выбрав один из сервисов: портал "Дія", вебпортал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение Пенсионного фонда Украины. Загрузить его можно для Android и IOS.

Документы необходимы для получения субсидии: заявление о назначении субсидии (по установленной форме); право на доходы и расходы (по установленной форме); данные о жильцах домохозяйства; паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН); справка о статусе ВПО.

Размер помощи зависит от стоимости жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется семья, и уровня ее доходов. При этом помощь на проживание, предоставляемая ВПО, не учитывается в совокупный доход при назначении жилищной субсидии.

Узнать, назначили ли субсидию и ее размер можно онлайн, воспользовавшись порталом subsidii.ioc.gov.ua. Поиск информации в реестре осуществляется по адресу домохозяйства. После заполнения необходимых данных появится информация о статусе заявления на субсидию.