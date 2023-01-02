Россияне ежесуточно на Востоке теряют существенные активы, - Череватый

Спикер Восточного группирования Сергей Череватый сообщил, что на восточном плацдарме за сутки враг потерял 213 человек убитыми и 87 ранеными

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

"Для врага в приоритете остается наступление на Бахмутском направлении, на город Бахмут и находящиеся рядом населенные пункты. Противник пытается улучшить свое тактическое положение на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях", - рассказал Череватый.

По его словам, самое большое количество личного состава враг сосредоточил на Бахмутском направлении.

"За сутки враг совершил 224 обстрела различными системами артиллерии и танками, произошло 34 боестолкновения. Враг потерял 213 человек убитыми и 87 ранеными. Противнику не удается прорвать оборону ВСУ. На Востоке ежедневно враг теряет существенные активы - топливо- личный состав", - добавил Череватый.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки основные бои шли на линии Сватово - Кременная и у Бахмута, - ISW