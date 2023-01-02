По меньшей мере 575 жителей Херсонщины стали жертвами похищений в 2022 году, - КрымSOS

По меньшей мере 575 жителей Херсонщины стали жертвами насильственных похищений в 2022 году.

Об этом сообщает КрымSOS со ссылкой на комментарий главы правления Алексея Тильненко Суспільне Новини, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по меньшей мере, 575 жителей Херсонщины стали жертвами насильственных похищений в 2022 году.

"Некоторых из этих людей вывозят из Крыма на территорию России. К пленникам применяют пытки, не оказывают медицинскую помощь", - рассказал Тильненко.

В отличие от обмена военнопленных механизм освобождения жертв насильственных исчезновений среди гражданского населения не сформирован. Законы и обычаи ведения войны не позволяют брать в плен гражданские, поэтому украинские гражданские пленные находятся у россиян в статусе заложников.

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"Их содержат, не общаясь никоим образом с родными, ни с какими-либо государственными органами. Если родные через адвокатов пытаются узнать, в каком состоянии задержаны и что ему инкриминируют, то очень часто не могут получить ответы на эти вопросы. Россия всячески скрывает сам факт пребывания этих людей на территории Крыма или на территории России", - добавил Алексей Тильненко.

Подчеркивается, что о случаях похищения гражданских и взятии в плен военных можно сообщать на соответствующую "горячую линию" КрымSOS по номерам: +38 097 327 69 56 и +38 095 931 00 65. Специалисты предоставляют консультации по понедельникам :00 до 18:00. В субботу и воскресенье общение проходит в мессенджерах WhatsApp и Signal.