Следующая волна мобилизованных россиян может быть слабее предыдущей, - Минобороны Эстонии

Пресс-секретарь Минобороны Эстонии Таави Лаасик не исключает, что в случае новой мобилизации в РФ призванные будут иметь еще худшую подготовку, чем резервисты, попавшие в первую волну мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По его словам, в настоящее время нет официального подтверждения о второй волне мобилизации и закрытии границ России.

"Однако возможность этого всегда остается и ее нельзя исключать. Вторую волну мобилизации можно было бы организовать, но можно предположить, что ее качество будет еще ниже, чем в случае с первой. В то же время важно иметь в виду, что в России постоянно проходила скрытая мобилизация — было сказано, что цель мобилизации выполнена, но соответствующие мероприятия продолжались", — сказал Лаасик.

По словам пресс-секретаря Минобороны, ожидается, что вторая волна мобилизации не окажет прямого влияния на Эстонию, поскольку любая мобилизация по-прежнему связана с агрессией России в Украине, и внимание агрессора приковано к действиям там.

"Конечно, многое зависит от того, где будут собраны потенциальные мобилизованные и чем они будут заниматься. Если мобилизованные пройдут месяц-другой обучения, а потом никуда не будут переброшены, то в целом на нас это не повлияет", — пояснил Лаасик.

Он отметил, что на данный момент серьезных изменений в действиях российских подразделений за границей Эстонии не наблюдается.

"Подготовка мобилизованных войск проводится в различных воинских частях, это было и Пскове. Начатая Россией полномасштабная война в Украине оказала значительное негативное влияние на Западный военный округ России и армию страны в целом - как по личному составу, так и по технике. Тем не менее надо иметь в виду, что Россия по-прежнему обладает достаточным военным потенциалом, чтобы угрожать безопасности региона", - подытожил Лаасик.

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