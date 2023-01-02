Экс-работника одного из телеканалов Харькова осудили за создание пропагандистских листовок для РФ

Дзержинский райсуд Харькова признал виновным в информационном сотрудничестве с РФ художника-постановщика одного из харьковских телеканалов. Суд установил, что обвиняемый присылал макеты пропагандистских листовок дочери, живущей в Москве.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщило издание "Судебный репортер" со ссылкой на приговор суда.

Как отмечается, 28 декабря мужчину приговорили к 10 годам колонии.

Суд установил, что с 12 по 16 апреля 2022 г. житель Харькова изготовил и хранил листовки с изображением буквы "Z", которые использует российская армия.

"Мужчина присылал своей дочери в приложении Telegram макет листовки, который она должна была распространить среди личного состава вооруженных сил РФ. С 21 апреля изготовленные листовки распространили среди оккупантов и незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР", - говорится в сообщении.

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Также суд установил, что с 9 по 13 мая обвиняемый создал листовки с изображением флага РФ и пропагандистскими лозунгами "Работайте братья! Победа за нами! Мы на своей земле!". 18 мая он передал их дочери через приложение.

"13 мая 2022 года женщина получила согласие министерства обороны РФ на безвозмездное использование листовок в рамках "информационно-разъяснительной и военно-патриотической работы с личным составом вооруженных сил РФ", – говорится в тексте судебного приговора.

Обвиняемый сообщил, что, по словам дочери, в середине апреля 2022 за один день для армии РФ напечатали 1000 экземпляров листовок.

В суде экс-работник харьковского телеканала признал свою вину. По данным издания "Судебный репортер", в отдельном производстве продолжается расследование и в отношении дочери обвиняемого.

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До ареста обвиняемый работал арт-директором телевизионного канала "Тонис-центр", работающего в Харькове под брендом "7 канала". Судимостей у него не было, сообщили в суде.