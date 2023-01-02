Саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля в Киеве, - разговор Зеленского и фон дер Ляйен

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый в этом году телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Лидеры договорились о поддержке динамики сотрудничества между Украиной и ЕС в новом году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отмечается, что Зеленский рассказал фон дер Ляйен о ситуации на поле боя и последствиях регулярных российских обстрелов ракетами и дронами гражданской инфраструктуры Украины.

"Президент Европейской комиссии заверила в неизменной солидарности с Украиной и подчеркнула, что Евросоюз будет стоять бок о бок с нашим государством в борьбе с агрессором и в 2023 году, до победы Украины. Собеседники обсудили пути дальнейшего укрепления мощности Вооруженных Сил Украины путем поставки соответствующего оружия.

Отдельной темой разговора стала реализация новой программы макрофинансовой помощи Украине в размере 18 млрд евро. Владимир Зеленский отметил важность получения первого транша этой помощи в размере 3 млрд евро уже в январе", - говорится в сообщении.

Также президент поблагодарил за активное вовлечение Европейской комиссии в реализацию ряда гуманитарных инициатив в Украине.

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"Стороны договорились, что первые 15 млн LED-ламп, профинансированные ЕК, поступят в Украину в январе. Владимир Зеленский отметил важность оперативной практической реализации и привлечения государств – членов ЕС к инициативе первой леди по закупке школьных автобусов для пострадавших регионов нашей страны. Собеседники обсудили ход реализации проекта по восстановлению 74 разрушенных украинских школ, на финансирование которого Евросоюз выделил 100 млн евро. Президент Украины выразил надежду, что эти заведения будут реконструированы до сентября текущего года.

Владимир Зеленский проинформировал Урсулу фон дер Ляйен о ходе выполнения Украиной семи рекомендаций Еврокомиссии, предоставленных в связи с получением нашей страной статуса кандидата на членство в ЕС. Президент ЕК отметила огромный прогресс, достигнутый Украиной на этом пути. Глава государства подчеркнул настрой украинской стороны вскоре завершить соответствующую работу с тем, чтобы уже в этом году начать предвступительные переговоры.

Собеседники обсудили ожидаемые результаты очередного саммита Украина – ЕС, который состоится 3 февраля текущего года в Киеве, и договорились активизировать подготовительную работу", - подытожили в Офисе президента.

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