Чиновников "Укроборонпрома", которые приобрели непригодные товары, подозревают в растрате 5 млн гривен

В марте этого года чиновники одного из предприятий "Укроборонпрома" приобрели товары военного назначения, однако они непригодны для фактического использования военными. Чиновников подозревают в растрате бюджетных средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Facebook.

По данным следствия, должностные лица госпредприятия в марте 2022 года в ходе активной фазы вооруженной агрессии РФ осуществили закупку товаров военного назначения на сумму более 5 млн. грн. Однако они не соответствовали условиям договора качества таких товаров и были непригодны для фактического использования. В дальнейшем они были переданы одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины для выполнения боевых задач.

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"Факты не соответствия техническим условиям продукции и утрате активов госпредприятия установлены комплексом судебных экспертиз и других доказательств, полученных в результате проведения следственных действий", - говорится в сообщении.

В связи с недоброкачественным приобретением шести должностным лицам одного из госпредприятий "Укроборонпрома" сообщили о подозрении в растрате средств (ст. 191 УК Украины).

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, ранее экс-директору государственного предприятия "Сервис" объявили подозрение в растрате почти 147,5 тысячи долларов.