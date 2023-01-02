Учения военнослужащих ВСУ в странах Евросоюза уже начались, - Маасикас

Европейский Союз уже приступил к обучению военнослужащих Вооруженных Сил Украины в разных местах на территории отдельных стран-членов.

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"ЕС решил начать военную тренировочную миссию для Украины - EUMAM будет обучать до 15 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил Украины в разных местах на территории отдельных стран-членов ЕС", - сказал он.

Маасикас проинформировал, что обучение уже начато: недавно Высокий представитель ЕС, вице-президент Жозеп Боррель посетил солдат, обучающихся в Бжеге, в Польше.

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