США собрали максимально широкую коалицию для реагирования на глобальные вызовы, в том числе войну РФ против Украины, - Байден

Соединенные Штаты продолжают придерживаться собственных обязательств как страны - мирового лидера, объединяющего максимально широкую международную коалицию для ответа на глобальные вызовы, в том числе войну РФ против Украины.

На этом акцентирует внимание на официальной твиттер-странице Госдепартамент США, цитирующий президента Джо Байдена, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент США: В нынешний момент больших глобальных вызов – от глобальной инфляции до климатического кризиса и жестокой войны россии против Украины – мы собираем вместе максимально широкую коалицию партнеров для достижения результатов", - отмечается в сообщении.

В иллюстрации, приложенной к размещенному сообщению, приводятся также слова президента Байдена: "Америка придерживается своих обязательств. Америка инвестирует в нашу силу дома. Америка работает вместе с нашими союзниками и партнерами".

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