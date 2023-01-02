Герои Украины и кавалеры орденов с 1 января будут получать ежемесячные денежные выплаты, - Минобороны

С 1 января 2023 вступил в силу Закон Украины, устанавливающий ежемесячные выплаты денежной помощи людям, которым присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", рыцарям ордена "Богдана Хмельницкого" и кавалерам ордена "За мужество".

Об этом в телеграме сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вводится ежемесячная выплата денежного пособия:

-в размере трех минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года, - лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (сегодня это 20 100 грн);

- в размере двух минимальных заработных плат - рыцарям ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (13 400 грн);

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-в размере одной минимальной заработной платы - кавалерам ордена "За мужество" трех степеней (полные кавалеры) (6 700 грн).

Кроме того, устанавливается ежемесячная выплата денежного пособия в размерах от трех до одной (в расчете на месяц на семью) минимальной заработной платы членам семей умерших или награжденных посмертно лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", рыцарей ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (полные рыцари) и кавалеров ордена "За мужество" трех степеней (полные кавалеры).