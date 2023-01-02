Герои Украины и кавалеры орденов с 1 января будут получать ежемесячные денежные выплаты, - Минобороны
Об этом в телеграме сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, вводится ежемесячная выплата денежного пособия:
-в размере трех минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года, - лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (сегодня это 20 100 грн);
- в размере двух минимальных заработных плат - рыцарям ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (13 400 грн);
-в размере одной минимальной заработной платы - кавалерам ордена "За мужество" трех степеней (полные кавалеры) (6 700 грн).
Кроме того, устанавливается ежемесячная выплата денежного пособия в размерах от трех до одной (в расчете на месяц на семью) минимальной заработной платы членам семей умерших или награжденных посмертно лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", рыцарей ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (полные рыцари) и кавалеров ордена "За мужество" трех степеней (полные кавалеры).