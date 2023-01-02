Враг пытается наступать на Бахмутском и улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины относительно российского вторжения по состоянию на 18.00 02.01.2023.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Слава Украине! Продолжаются 313 сутки российского широкомасштабного вторжения. Противник нанес ракетный и 28 авиационных ударов. Следует отметить, что 27 авиационных ударов российские оккупанты нанесли по гражданской инфраструктуре, используя БПЛА "Шахед-136". Все эти дроны были сбиты. Сохраняется угроза последуюющих авиационных и ракетных ударов по всей территрии Украине.

Противник, теряя много живой силы, продолжает сосредотачиваться на ведении наступательных действий на Бахмутском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений. Признаков формирования враждебных наступательных группирований не выявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Єліне Чернігівської області; Майське - Сумської, а також Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Кам’янка на Харківщині.

На Купянском направлении враг обстрелял из минометов и реактивной артиллерии районы Новомлинска, Двуречья, Лимана Первого, Ольшаной, Купянска, Орлянки, Котляровки Харьковской области и Андреевки, и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении под огонь противника попали Макеевка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области, а также Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают обстреливать районы населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмут, Константиновка, Ступочки, Клещеевка, Белая Гора, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

В Авдеевском направлении вражеский огонь зафиксирован в Бердичах, Авдеевке, Георгиевке, Марьинке и Водяном Донецкой области.

На Новопавловском направлении под огневое влияние попали Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

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В Запорожском направлении враг нанес огненывые удары по районам населенных пунктов Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Волшебное, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области и Мусиевка на Днепропетровщине.

В Херсонском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Херсона, Антоновки и Берислава. Есть раненые среди мирного населения.

31 декабря, в районе сосредоточения в населенном пункте Макеевка Донецкой области, были уничтожены и повреждены до 10 единиц вражеской военной техники разных типов, потери личного состава оккупантов уточняются.

Российские захватчики продолжают совершать противоправные действия в отношении местных жителей на временно занятой территории Херсонской области. Оккупанты собирают информацию о лицах, занимающихся предпринимательской деятельностью, и изымают у них автомобильный транспорт и товары.

Украинская авиация в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага и 5 – по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

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Поддерживайте Вооруженные Силы! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба ВСУ.