Враг пытается наступать на Бахмутском и улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях, - Генштаб ВСУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.
"Слава Украине! Продолжаются 313 сутки российского широкомасштабного вторжения. Противник нанес ракетный и 28 авиационных ударов. Следует отметить, что 27 авиационных ударов российские оккупанты нанесли по гражданской инфраструктуре, используя БПЛА "Шахед-136". Все эти дроны были сбиты. Сохраняется угроза последуюющих авиационных и ракетных ударов по всей территрии Украине.
Противник, теряя много живой силы, продолжает сосредотачиваться на ведении наступательных действий на Бахмутском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений. Признаков формирования враждебных наступательных группирований не выявлено.
На Сіверському та Слобожанському напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Єліне Чернігівської області; Майське - Сумської, а також Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Кам’янка на Харківщині.
На Купянском направлении враг обстрелял из минометов и реактивной артиллерии районы Новомлинска, Двуречья, Лимана Первого, Ольшаной, Купянска, Орлянки, Котляровки Харьковской области и Андреевки, и Стельмаховки Луганской области.
На Лиманском направлении под огонь противника попали Макеевка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области, а также Терны Донецкой области.
На Бахмутском направлении оккупанты продолжают обстреливать районы населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмут, Константиновка, Ступочки, Клещеевка, Белая Гора, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.
В Авдеевском направлении вражеский огонь зафиксирован в Бердичах, Авдеевке, Георгиевке, Марьинке и Водяном Донецкой области.
На Новопавловском направлении под огневое влияние попали Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.
В Запорожском направлении враг нанес огненывые удары по районам населенных пунктов Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Волшебное, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области и Мусиевка на Днепропетровщине.
В Херсонском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Херсона, Антоновки и Берислава. Есть раненые среди мирного населения.
31 декабря, в районе сосредоточения в населенном пункте Макеевка Донецкой области, были уничтожены и повреждены до 10 единиц вражеской военной техники разных типов, потери личного состава оккупантов уточняются.
Российские захватчики продолжают совершать противоправные действия в отношении местных жителей на временно занятой территории Херсонской области. Оккупанты собирают информацию о лицах, занимающихся предпринимательской деятельностью, и изымают у них автомобильный транспорт и товары.
Украинская авиация в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага и 5 – по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Поддерживайте Вооруженные Силы! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба ВСУ.