Первый указ в 2023 году: Зеленский продлил на год безвиз для британцев
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Президент Владимир Зеленский в понедельник, 2 января, продлил действие временного безвизового режима для граждан Великобритании на один год – до 30 января 2024 года.
Об этом сообщается на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.
Это первый указ украинского президента в 2023 году.
"Продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней до 30 января 2024 года", - говорится в документе.