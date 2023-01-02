В Херсоне проживает менее 70 тыс. жителей из 330 тыс. довоенных

В Херсоне сейчас живет около 20% довоенного населения.

Об этом сообщил пресс-офицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"До начала полномасштабного вторжения численность населения составляла около 330 тыс. Сейчас около 60-70 тыс. осталось", – сказал Плетенчук.

По его словам, среди оставшихся - маломобильные и социально незащищенные граждане. "Есть и те, кто просто остается, потому что считает это нормой. Однако мы призываем еще раз при случае, по возможности выезжать пока из города Херсона, потому что безопасных локаций в Херсоне пока нет", - добавил пресс-офицер.

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