Новый глава МИД Израиля Коэн заявил об изменении подхода к российско-украинской войне: проведет переговоры с Лавровым и будет менее публично выступать

Новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, выступая на церемонии вступления в должность, заявил, что будет проводить политику в отношении Украины и российско-украинской войны не так, как его предшественник Яир Лапид.

Об этом пишет Haaretz, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Уже 3 января Коэн собирается поговорить по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым – это будут первые переговоры между главами МИД Израиля и России после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

"В российско-украинском вопросе мы одно сделаем наверняка – мы будем меньше публично выступать", – сказал он.

Он пообещал, что Израиль в любом случае продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь. Комментировать просьбу Украины по поставкам систем противовоздушной обороны он отказался.

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Предыдущий министр иностранных дел Израиля Яир Лапид не общался с российским коллегой с начала российского вторжения.

1 мая, спустя два месяца после начала полномасштабной войны в Украине, Лавров заявил, что у Гитлера была еврейская кровь, навлекая на себя жесткую критику со стороны Лапида. Через несколько дней российский диктатор Владимир Путин извинился за своего министра перед тогдашним премьером Израиля Нафтали Беннетом.

Став премьер-министром 1 июля, Лапид не поддерживал контакт с Лавровым.