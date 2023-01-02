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Сейчас оккупанты используют втрое меньше снарядов в сутки, чем позволяли себе летом, - Череватый

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Сейчас оккупанты используют втрое меньше снарядов в сутки, чем позволяли себе летом, - Череватый
Ранее российские оккупанты выпускали 60-80 тысяч снарядов в сутки, в данный момент это количество уменьшилось до 20 тысяч снарядов.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ .

"Сейчас эти 20 тысяч россияне используют на меньших отрезках фронта, например, на том же Бахмутском или Авдеевском, частично Лиманском и Купянском направлениях. Раньше они могли себе позволить по всему фронту поливать наших военных — 60 тысяч снарядов в сутки. Вы помните летние бои, когда они просто создавали "огневой вал" и "дождь" из снарядов, и наши воины по всему этому периметру стояли и не давали им прорваться, то сейчас они сосредоточились на конкретных направлениях.

Потому что они не рассчитывали на столь большую по времени войну, а значит, на такую динамику расходования боеприпасов, которая, по сути, равна Второй мировой войне. Так что даже их, казалось бы, бесконечные боеприпасы начинают заканчиваться. Они довозят их из все более отдаленных регионов России. Также, по нашим данным, уже ищут по миру в странах, где есть советское оружие, номенклатуру боеприпасов 122-го, 152-го калибров. Потому что они понимают, что если война и дальше будет продолжаться в таком темпе - у них тоже будет вопрос с боеприпасами", — отметил Череватый.

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Топ комментарии

  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    Та нафиг вам снаряды? У вас есть чмобики, гранату за воротник, чтобы шея не болталась, и вперед, крейсер мацква.
  • Sergey Azarov 5d9b59a6
    Скоріш за все проблема там не в снарядах ,а в зносі стволів і їх втрату від поломок,трофеїв ,покинутих і т.п.
    Стволи до артилерії (особливо до 152 мм Мати та Гіацинти) доволі непрості вироби і потребують часу та високоякісного матеріалу для виготовлення.
    А з високоякісними сталями в Кацапії (в тім як і в нас) дуже напряжно-в них навіть трактори та екскаватори роблять зі шведського металу,то про які сталі для високоенергетичних стволів мова може йти
  • Роман Марушка 5978a8d4
    Це свідчить про те що рашисти починають повільно слабшати
    І напевно Росія вже зрівнялася по кількості снарядів з Україною
    Із такою кількістю снарядів що Росія витрачає на добу зараз мабуть вже нереально робити масштабні наступи
    А для того щоб вигнати окупантів Україні треба збільшити кількість снарядів і коли буде перевага в снарядах то звісно виженуть
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