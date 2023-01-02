Сейчас оккупанты используют втрое меньше снарядов в сутки, чем позволяли себе летом, - Череватый

Ранее российские оккупанты выпускали 60-80 тысяч снарядов в сутки, в данный момент это количество уменьшилось до 20 тысяч снарядов.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ .

"Сейчас эти 20 тысяч россияне используют на меньших отрезках фронта, например, на том же Бахмутском или Авдеевском, частично Лиманском и Купянском направлениях. Раньше они могли себе позволить по всему фронту поливать наших военных — 60 тысяч снарядов в сутки. Вы помните летние бои, когда они просто создавали "огневой вал" и "дождь" из снарядов, и наши воины по всему этому периметру стояли и не давали им прорваться, то сейчас они сосредоточились на конкретных направлениях.

Потому что они не рассчитывали на столь большую по времени войну, а значит, на такую динамику расходования боеприпасов, которая, по сути, равна Второй мировой войне. Так что даже их, казалось бы, бесконечные боеприпасы начинают заканчиваться. Они довозят их из все более отдаленных регионов России. Также, по нашим данным, уже ищут по миру в странах, где есть советское оружие, номенклатуру боеприпасов 122-го, 152-го калибров. Потому что они понимают, что если война и дальше будет продолжаться в таком темпе - у них тоже будет вопрос с боеприпасами", — отметил Череватый.

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