Посол Украины в Германии Макеев уверен, что ВСУ все-таки получат танки Leopard: Такого масштаба изменения в мировоззрении не могут произойти мгновенно
Об этом он сказал в интервью Европейской правде, передает Цензор.НЕТ.
"Я уверен, что "леопарды" будут", – сказал посол.
Он объяснил, что его уверенность основывается на дипломатическом опыте. Год назад Германия также отвергала возможность поставки гаубиц PzH 2000, систем залпового огня MARS II, систем противовоздушной обороны IRIS-T.
"Нам говорили: "Ни в коем случае, это атакующее оружие, мы будем давать только оборонительное. Что вы говорите? Сбить российскую ракету – это то же, что сбить российский самолет. Не будем поставлять", – рассказал Макеев о своих встречах с немецкими чиновниками в марте 2022 года.
Он добавил, что тогда же Украина впервые подняла вопросы танков Leopard.
"Вопрос "леопардов" уже скоро год, как нарушается украинской стороной. Это свидетельствует о той яростной косности и сложности для немецкой системы измениться изнутри. И именно об этом немецкий канцлер сказал, говоря о Zeitenwende", - отметил он.
Такого масштаба изменения мировоззрения не могут произойти мгновенно, отметил посол.