Российские оккупанты во время "фильтрации" вывезли из села на Луганщине половину жителей: применяют к ним "коллективную ответственность", - Центр нацсопротивления

Враг заблокировал для "фильтрационных мер" село Половинкино на временно оккупированных территориях Луганской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Село взяли в окружение и заблокировали въезд и выезд. Причиной стали успешные прилеты по позициям врага, в которых оккупанты обвиняют местное население. Известно, что в результате рейда уже 30 жителей села было репрессировано и вывезено в Луганск.

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К жителям села применяется "коллективная ответственность". При этом враг находится в ловушке своих иллюзий и не понимает, что на ТОТ почти каждый житель может сообщить об их позиции, потому что они оккупанты, а не "освободители". Соответственно, такие меры не принесут результата.

Напомним, в канун Нового года оккупанты ограничили передвижение между селами в Запорожской области, чтобы снизить утечку информации по их размещению", - говорится в сообщении.