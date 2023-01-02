Военный комитет НАТО на собрании 18-19 января обсудит войну в Украине

Высший военный орган НАТО, Военный комитет, соберется 18-19 января в очном формате в Брюсселе (Бельгия). Среди тем для обсуждения – война в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В заседании примут участие 32 начальника штабов обороны, которые обсудят вопросы стратегического значения для НАТО.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к Военному комитету на первом заседании, чтобы объявить последние политические цели и обсудить проблемы безопасности, стоящие перед Североатлантическим союзом", - отмечается в сообщении пресс-службы альянса.

Верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами по трансформации генерал Филипп Лавинь возглавит второе заседание, основное внимание на котором будет уделено ситуации в Украине, а также ускорению реализации Основной концепции ведения боевых действий НАТО и Программы развития вооруженных сил.

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"На завершающем заседании Военный комитет обсудит постоянную поддержку Украины со стороны НАТО", – отмечается в сообщении.

Также запланирована встреча начальников штабов стран НАТО с оперативными партнерами по силам в Косово (KFOR) – Австрией, Арменией, Ирландией, Молдовой, Украиной, Финляндией, Швейцарией, Швецией.

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