Военный комитет НАТО на собрании 18-19 января обсудит войну в Украине
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В заседании примут участие 32 начальника штабов обороны, которые обсудят вопросы стратегического значения для НАТО.
"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к Военному комитету на первом заседании, чтобы объявить последние политические цели и обсудить проблемы безопасности, стоящие перед Североатлантическим союзом", - отмечается в сообщении пресс-службы альянса.
Верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами по трансформации генерал Филипп Лавинь возглавит второе заседание, основное внимание на котором будет уделено ситуации в Украине, а также ускорению реализации Основной концепции ведения боевых действий НАТО и Программы развития вооруженных сил.
"На завершающем заседании Военный комитет обсудит постоянную поддержку Украины со стороны НАТО", – отмечается в сообщении.
Также запланирована встреча начальников штабов стран НАТО с оперативными партнерами по силам в Косово (KFOR) – Австрией, Арменией, Ирландией, Молдовой, Украиной, Финляндией, Швейцарией, Швецией.