Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выступила в защиту минских соглашений – по ее мнению, это дало Украине "драгоценное время" для подготовки к полномасштабной войне.

Об этом она сказала в интервью газете Corriere della Serra, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

Меркель считает, что предоставление Украине и Грузии плана действий по членству в НАТО в 2008 году было бы "неправильным".

"Не было основательных размышлений о том, какие последствия будет иметь такое решение как с точки зрения реакции России, так и для НАТО и его правил помощи. А минские соглашения 2014 были попыткой дать время Украине. Украина использовала этот период, чтобы стать сильнее, как видно сегодня", – заявила Меркель.

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Она подчеркнула, что сегодняшняя Украина очень отличается от Украины 2014-2015 годов.

"И я сомневаюсь, что НАТО могло бы так много сделать, чтобы помочь Украине, как это делается сегодня. Мы все знали, что это замороженный конфликт, что проблема не решена, но именно это дало Украине драгоценное время", – заявила Меркель.

На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году договорились, что Украина и Грузия станут членами Альянса из-за плана действий по членству. Но самого ПДЧ Киев и Тбилиси по инициативе Франции и Германии не получили, как и каких-либо заверений по поводу сроков его предоставления.

22 февраля 2022 года Путин заявил, что минских соглашений больше не существует и Россия не намерена их выполнять. Через два дня Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.