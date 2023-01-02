В январе запланирована встреча с Москальковой по освобождению из российского плена гражданских лиц, - Лубинец

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец намерен в январе провести встречу с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой, чтобы обсудить возможность освобождения из российского плена гражданских лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В этом месяце у нас будет встреча с Москальковой, на которой мы будем отдельно обсуждать вопросы освобождения гражданских. Там множество наработанных с нашей стороны вариантов, но опять-таки мы не знаем, согласится ли на это Российская Федерация", - сказал Лубинец.

При этом омбудсмен подчеркнул, что украинские власти сейчас уделяют "отдельное внимание освобождению гражданских".

"Я хотел бы отметить, что Украинское государство не оставляет попыток вернуть, в частности, и гражданских. Проблема не в нас, а в Российской Федерации. Потому что Российская Федерация сейчас хочет отдельную площадку по гражданским. Мы будем об этом договариваться", - добавил Лубинец.

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