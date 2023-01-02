РФ использует Крым для "интеграции" оккупированных украинских территорий, - Представительство президента в АРК

Россия продолжает использовать оккупированный Крым для ускорения "интеграционных процессов" на новых захваченных территориях.

Об этом сообщило представительство Президента Украины в АР Крым в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Россия продолжает использовать оккупированный Крым для ускорения "интеграционных процессов" на вновь оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей - заявляют о строительстве автомагистрали "Симферополь - Мариуполь - Ростов-на-Дону", чтобы образовать так называемый сухопутный коридор из России" - говорится в сообщении.

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Отмечается, что оккупанты принудительно эвакуируют жителей Энергодара в Джанкой — инициируют гуманитарные кризисы, вывозят госучреждения, закрывают больницы и аптеки, чтобы сделать жизнь местных невыносимой.

"А пропаганда представляет это как эвакуацию из-за наступления ВСУ и "убегающих" от Украины гражданских", - отметили в представительстве.