Чтобы судить Путина нужно создать специальный трибунал, - Волкер
Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.
"Существующих правовых механизмов в международном праве будет недостаточно, чтобы привлечь Путина и российский режим к ответственности и нести ответственность за военные преступления. Из-за права вето России в ООН будет сложно создать новый трибунал ООН. Международный Уголовный Суд (МУС) является организацией, членом которой не является Россия, а США. Потому Международный суд не подходит для этого. Нужен специальный трибунал, и это должно быть сделано без России, потому что Россия здесь выступает в качестве преступника.
Это создание новых условий в международном праве похоже на то, что было сделано с Нюрнбергским процессом, создание нового механизма. Очень важно то, что мы уже делаем: собираем данные, доказательства, опрашиваем людей, фотографируем, определяем отдаваемые приказы, цепочку командования, объединяем все юридические дела, необходимые для доказательства совершенных военных преступлений и привлечения личной ответственности Путина и других российских военных. Работа продолжается сейчас и принесет весомый результат позже, когда будет создан новый трибунал", - отметил Волкер.