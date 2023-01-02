Варшава опровергла заявления пропаганды РФ о "польских наемниках" в Украине

Российская пропаганда распространяет лживый нарратив о якобы участии воинских частей польской армии в войне на стороне Украины и "огромных потерь" среди поляков.

Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства страны Станислав Жарин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эта тема является постоянным элементом пропагандистской деятельности, направленной на российское общественное мнение, которое ведется в информационной сфере России",- отметил Жарин.

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Как добавил чиновник, на этот раз кремлевский политолог Алексей Подберезкин затронул "проблему" массовых потерь среди польских добровольцев. В частности, он предложил "отправить тела поляков с фронта в Украину в посольство Польши в Москве" или создать специальное кладбище для поляков на оккупированной Россией территории Украины.

Жарин подчеркнул, что российский пропагандист распространяет ложь о том, что в боевых действиях на стороне Украины "участвуют целые воинские части из Польши, одетые в украинскую форму, а не отдельные добровольцы".

Жарин подчеркнул, что распространение российскими "экспертами" лживого нарратива о воюющих в Украине подразделениях польских военнослужащих вписывается в попытки кремля представить Польшу как "военного подстрекателя, участвующего в затягивании конфликта".