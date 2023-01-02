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Варшава опровергла заявления пропаганды РФ о "польских наемниках" в Украине

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Варшава опровергла заявления пропаганды РФ о "польских наемниках" в Украине
Российская пропаганда распространяет лживый нарратив о якобы участии воинских частей польской армии в войне на стороне Украины и "огромных потерь" среди поляков.

Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства страны Станислав Жарин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эта тема является постоянным элементом пропагандистской деятельности, направленной на российское общественное мнение, которое ведется в информационной сфере России",- отметил Жарин.

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Как добавил чиновник, на этот раз кремлевский политолог Алексей Подберезкин затронул "проблему" массовых потерь среди польских добровольцев. В частности, он предложил "отправить тела поляков с фронта в Украину в посольство Польши в Москве" или создать специальное кладбище для поляков на оккупированной Россией территории Украины.

Жарин подчеркнул, что российский пропагандист распространяет ложь о том, что в боевых действиях на стороне Украины "участвуют целые воинские части из Польши, одетые в украинскую форму, а не отдельные добровольцы".

Жарин подчеркнул, что распространение российскими "экспертами" лживого нарратива о воюющих в Украине подразделениях польских военнослужащих вписывается в попытки кремля представить Польшу как "военного подстрекателя, участвующего в затягивании конфликта".

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Топ комментарии

  • Senator 0eaca536
    Батальон НКВД ликвидировал ЧМОбиков 🦍💀чтобы не платить 8 млн.руб..., просто денег сейчас нет,сказал Димон Ведмедев ...,🤣
  • Maksim Perepelitca
    Справа в тому що кацапи дійсно думають що воюють з поляками бо не розуміють української мови , а особливо західного діалекту , то ж коли чують розмову між західними українцями , вважають що то поляки . .
    Навіть мої родичі з кацапії , коли вони ще до війни приїздили в Україну , і ми разом їздили в Карпати туристами , все дивувались тому що - в Карпатах , мовляв - мешкає так багато поляків чи - какіх то другіх іностранцєв . І ще більше дивувались коли я їм казав що то не поляки а українці , які тільки розмовляють своєрідно , з західним діалектом .
  • Алекс Скела
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