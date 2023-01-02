В Севастополе раздались взрывы, российские оккупанты заявили о работе ПВО по беспилотнику

Вечером 2 января во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Российские оккупанты заявили, что это работа противовоздушной обороны по беспилотнику.

"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем сбит БПЛА", - написал в Telegram так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев, который, как сегодня сообщалось, уже вывез на Кипр своих детей и все имущество, включая собак и кошек, передает Цензор.НЕТ.

Приблизительно с 20:45 в севастопольских Telegram-каналах начали появляться сообщения о том, что в городе было "очень громко" и "здорово бахнуло".

Также вечером 2 января о звуках взрывов в соцсетях сообщали жители поселка Гвардейское Симферопольского района.

Спустя пол часа Развожаев заявил, что оккупанты "продолжают отбивать атаку" и якобы сбили еще один беспилотник.

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