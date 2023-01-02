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В Севастополе раздались взрывы, российские оккупанты заявили о работе ПВО по беспилотнику

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В Севастополе раздались взрывы, российские оккупанты заявили о работе ПВО по беспилотнику
Вечером 2 января во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Российские оккупанты заявили, что это работа противовоздушной обороны по беспилотнику.

"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем сбит БПЛА", - написал в Telegram так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев, который, как сегодня сообщалось, уже вывез на Кипр своих детей и все имущество, включая собак и кошек, передает Цензор.НЕТ.

Приблизительно с 20:45 в севастопольских Telegram-каналах начали появляться сообщения о том, что в городе было "очень громко" и "здорово бахнуло".

Также вечером 2 января о звуках взрывов в соцсетях сообщали жители поселка Гвардейское Симферопольского района.

Спустя пол часа Развожаев заявил, что оккупанты "продолжают отбивать атаку" и якобы сбили еще один беспилотник.

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Топ комментарии

  • аспм мпри

  • Виталий 6b40280c
    Стали известны подробности удара по ПТУ в Макеевке, где находились российские солдаты

    ▪️всего было выпущено 6 ракет Himars из которых 4 дошли до цели практически под звон курантов;
    ▪️там находились несколько сотен мобилизованных из Самарской области (44 полк);
    ▪️взрыв был очень мощным, так как в подвале здания находился склад БК и 5 тонн дизельного топлива;
    ▪️общее количество погибших уже более 250, но много тяжёлых раненных, а значит, скорее всего будет более 400 двухсотых;
    ▪️уничтожено также более 10 единиц бронетехники.

    Данные не окончательные. Идёт разбор завалов.
  • аспм мпри
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