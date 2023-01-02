Российские оккупанты в Крыму начали раздавать "рекомендации", как действовать во время воздушной тревоги

Российские захватчики во временно оккупированном Крыму начали раздавать так называемые рекомендации, как поступать во время воздушной тревоги.

Об этом сообщило представительство президента Украины в АР Крым в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"После частых "хлопков" оккупанты в Крыму начали раздавать населению так называемые рекомендации о том, как действовать во время воздушной тревоги. Все было бы хорошо, если бы не русский язык и запрет брать домашних любимцев в укрытия", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что на некоторых автомобилях, которые ездят в Симферополе, заметны наклейки с государственным гербом Украины.

А в одном из детсадов Симферополя появилась доска с текстом украинского гимна и государственной символики, а также изображение сине-желтого флага на одном из зданий.

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