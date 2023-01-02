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Российские оккупанты в Крыму начали раздавать "рекомендации", как действовать во время воздушной тревоги

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Российские оккупанты в Крыму начали раздавать "рекомендации", как действовать во время воздушной тревоги
Российские захватчики во временно оккупированном Крыму начали раздавать так называемые рекомендации, как поступать во время воздушной тревоги.

Об этом сообщило представительство президента Украины в АР Крым в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"После частых "хлопков" оккупанты в Крыму начали раздавать населению так называемые рекомендации о том, как действовать во время воздушной тревоги. Все было бы хорошо, если бы не русский язык и запрет брать домашних любимцев в укрытия", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что на некоторых автомобилях, которые ездят в Симферополе, заметны наклейки с государственным гербом Украины.

А в одном из детсадов Симферополя появилась доска с текстом украинского гимна и государственной символики, а также изображение сине-желтого флага на одном из зданий.

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  • Олег Карпов b569f323
  • Яр Холодний
    КРЫМ: О, Господи! Вы это видели?
    КИЕВ: А что случилось?
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    НИКОЛАЕВ: (с интересом) И много взрывов?
    КРЫМ: Восемь! Нет, двенадцать!
    ЧЕРНОБАЕВКА (позевывая) Всего?
    КРЫМ: Но ведь я так хорошо жил все эти восемь лет! Так спокойно! Так душевно!
    ДОНЕЦКАЯ И ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТИ: ******!
    КРЫМ: Но ведь у меня мирные люди! Простые гражданские отдыхающие!
    ВИННИЦА и КРЕМЕНЧУГ: Та ти шо!
    КРЫМ: Но ведь я курорт! Как теперь купаться людям в море?
    ОДЕССА: Мысленно! Пусть развивают воображение.
    КРЫМ: И что мне теперь делать?
    НИКОЛАЕВ: Не ссы!
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    КРЫМ: (в панике) Нет! Какие укрытия! Я же курортный…
    ОДЕССА: Шо-шо?
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    ХАРЬКОВ: Хреново. Значит копай.
    КРЫМ: Как?!
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    КРЫМ: (в панике) Что? Что я должен убрать?!
    ВСЕ: (хором) Обломки моста!
    КРЫМ: Какие обломки? Это же мост! Он стоит!
    ЗАЛУЖНЫЙ: Это только кажется, что он есть. А по сути - его уже нет!

    ХАРЬКОВ: Эй, Крым, ты спишь?
    КРЫМ: Ты что, издеваешься?
    Я в подвале сижу! Как можно спать в подвале?
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    КРЫМ: Как недельку?! Это что, не закончится завтра?!
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    НИКОЛАЕВ: Эй, Крым, ты спишь?
    КРЫМ: Спать?! Под такой грохот?!
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    КРЫМ: Я не хочу камни!
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    ЧЕРНИГОВ: Всім привіт!
    КРЫМ: Я не сплю!
    ЧЕРНИГОВ: Та я ж бачу! Супутник, таки, дуже зручна річ. Гарний салют!
    КРЫМ: (в истерике) Я в подвале! У меня полный пиз.ец! А вы говорите, что это салют?! Что я, по вашему, праздную?!
    ВСЕ: Возвращение! Ты, Крым, празднуешь возвращение домой!
  • Олександр Дніпро
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