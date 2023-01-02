Энергетический кризис 2022 года стал поворотным моментом в отношениях между ЕС и Россией, ставка Путина не сработала, - Боррель

Энергетический кризис 2022 года стал поворотным моментом в отношениях между Евросоюзом и Россией

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Владимир Путин, очевидно, считал, что сильная зависимость ЕС от импорта российских ископаемых энергоресурсов, в частности газа, позволит ему расколоть ЕС, лишив его возможности активно поддерживать Украину", – говорится в сообщении Борреля. Ставка Путина не сработала, заверил дипломат.

Он написал, что Россия начала шантажировать Евросоюз еще в 2021 году, ограничив поставки газа по действующим долгосрочным контрактам. После 24 февраля 2022 года шантаж усилился, и это спровоцировало огромные проблемы для ЕС.

В августе 2022 года стоимость газа на хабе в Нидерландах превысила 300 евро за МВт-час по сравнению с 20 евро в 2020 году. Одновременно Европа столкнулась с кризисом на рынке электроэнергии из-за неисправностей на французских атомных электростанциях и низкой выработки на гидроэлектростанциях в связи с засухой.

Читайте также: ЕС за четыре месяца сократил потребление газа на 20%

Двойной кризис привел к быстрому росту цен на энергоносители как для бизнеса, так и населения ЕС. Но Евросоюз выстоял и не поддался шантажу Путина, подчеркнул Боррель.

"Особенно интересно отметить, как быстро отреагировала Германия. Импорт российского газа сократился с 55% от общего объема в начале 2022 года до нуля. Импорт нефти – с 40% до нуля", – говорится в блоге.

"Это поворотный момент в отношениях между ЕС и Россией, которые во многом зависели от энергетического вопроса", – считает Боррель.

При этом глава европейской дипломатии предупредил, что энергокризис еще не завершился: цены на энергоносители, хоть и вернулись на довоенный уровень, остаются высокими, и 2023 год может быть непростым с точки зрения обеспечения Европы газом.

Также читайте: Великобритания прекратила импорт российского сжиженного природного газа