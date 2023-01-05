Зеленский провел разговор с премьер-министром Испании Санчесом - говорили об оборонных нуждах

Вечером 5 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере Зеленского.

"Также провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Рассказал о вызовах на фронте. Передал оборонные нужды Украины. Продолжаю консолидировать поддержку партнеров перед следующей встречей "Рамштайна", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Делегация Вооруженных сил Испании встретилась с Залужным и посетила места совершения военных преступлений российскими оккупантами, – Генштаб