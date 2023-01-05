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Если бы Путин действительно хотел мира, то вернул бы солдат домой, - Бербок о "рождественском перемирии"

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Если бы Путин действительно хотел мира, то вернул бы солдат домой, - Бербок о "рождественском перемирии"
Если бы российский диктатор Владимир Путин хотел мира, он вернул бы своих солдат домой, и война в Украине закончилась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Twitter.

"Якби Путін хотів миру, він би повернув своїх солдатів додому, і війна закінчилася б. Але, очевидно, він хоче продовжити війну, після невеликої перерви", - заявила вона.

Бербок подчеркнула, что так называемое "прекращение огня" не приносит ни свободы, ни безопасности людям, живущим в ежедневном страхе под российской оккупацией.

"Именно поэтому мы будем продолжать поддерживать украинцев – чтобы они снова могли жить в мире и самоопределении", – добавила она.

Также читайте: Путин отвечает на дипломатию усилением жестокости, - Бербок

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Топ комментарии

  • Yurii a27b09f0
  • Ahmed Nunji
    Розумничка.
  • Amber
    Це чергова ,, многоходовочка " ху - ла , показати всьому світу ,
    що вони білі і пухнасті , хочуть миру ,
    а укропи не бажають перемир'я !!

    В черговий раз , посилаю московітів на .....
    ну ви знаєте куди
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