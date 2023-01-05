Если бы Путин действительно хотел мира, то вернул бы солдат домой, - Бербок о "рождественском перемирии"
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Если бы российский диктатор Владимир Путин хотел мира, он вернул бы своих солдат домой, и война в Украине закончилась.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Twitter.
"Якби Путін хотів миру, він би повернув своїх солдатів додому, і війна закінчилася б. Але, очевидно, він хоче продовжити війну, після невеликої перерви", - заявила вона.
Бербок подчеркнула, что так называемое "прекращение огня" не приносит ни свободы, ни безопасности людям, живущим в ежедневном страхе под российской оккупацией.
"Именно поэтому мы будем продолжать поддерживать украинцев – чтобы они снова могли жить в мире и самоопределении", – добавила она.