Новости • Агрессия России против Украины, Война

Буквально скоро планирую ехать на очередной "Рамштайн", - Резников

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Буквально скоро планирую ехать на очередной "Рамштайн", - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в скором времени намерен ехать на встречу Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"), ожидается подтверждение даты заседания.

"И сегодня заключены контракты нашими партнерами со своими производителями, их ВПК уже на рельсах, путях производства для нас амуниции, оружия. Главное, что будет ритмичность этих поставок на протяжении всего года. Имею гарантии от партнеров. Буквально скоро планирую ехать в командировку на очередной "Рамштайн" - сейчас ждем дату подтверждения, где мы будем уже обсуждать все эти вещи", - сказал Резников во время интервью для национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, самое главное - то, что партнеры видят поддержку Украины системно и стабильно.

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Топ комментарии

  • YU ST
    Найголовніше ось що: на диво не тільки для путіна, для багатьох у Києві, Харкові й Одесі, а й - особливо - для колективного Заходу українці знову замутили «народне повстання», узяли в руки зброю і почали відбиватися. УКРАЇНЦІ, тобто «звичайні люди». Не їхні політики (гаразд, за кількома винятками), не їхні генерали (бо через російські кібератаки та засоби радіоелектронної боротьби вони на перші чотири доби опинилися без звʼязку зі своїми військами на фронті). Залишені самі на себе, не тільки солдати ЗСУ, а й десятки тисяч українських цивільних самоорганізувалися й пішли битися.

    Зверніть увагу: сьогодні майже ніхто не згадує про цей факт.

    …а він виявився вирішальним, бо український народ зупинив, а потім переміг збройні сили рф (ВСрф) під Києвом, Черніговом, Сумами, Харковом та Миколаєвом: жахливо дорогою ціною завдав росіянам величезних втрат і змусив їх зрештою відступити.

    Це зробив не хтось ззовні, і це сталося не завдяки джавелінам, NLAW-ам, чи НАТО, чи ЦРУ, чи МІ6 - лише завдяки УКРАЇНЦЯМ.
  • Voc Vox
  • Перехватчик
    После последних заявлений в интервью,появляются сомнения в эффективности и необходимости его присутствия там.
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