Генсек ООН распустил миссию по расследованию убийства украинских военнопленных в Оленовке
Об этом сказал спикер генсека Стефан Дюжаррик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
В ООН объяснили, что не могут развернуть миссию из-за отсутствия гарантий безопасности для участников расследования.
Спикер Гутерриша отметил, что, несмотря на согласие на проведение миссии со стороны России и Украины, в ООН считают, что не получили необходимых гарантий безопасности.
Миссию для расследования теракта в Оленовке ООН создала в конце августа. Тогда в организации говорили, что команда пока не может начать работу из-за опасности, однако 8 сентября заместитель генсека ООН заявила, что миссия должна прибыть в оккупированную Оленовку "в ближайшие дни".
Напомним, 28 июля вооруженные силы РФ устроили термобарический взрыв на территории исправительного учреждения в Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате взрыва погибли около 40 украинских военных и 130 получили ранения.
Украина требует от ООН и МККК немедленно отреагировать на теракт, совершенный РФ в Оленовке, а также провести инспекцию колонии, в которой содержались пленные украинские военнослужащие.