Германия предоставит Украине БМП Marder и ЗРК Patriot, США - БМП Bradley, - Белый дом
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Президент Байден и канцлер Шольц выразили общую решимость продолжать оказывать необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине столько, сколько нужно. С этой целью США намерены поставлять Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия – боевые машины пехоты Marder", – говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
При этом отмечается, что страны планируют научить украинские войска управлять этими системами.
Кроме того, Байден и Шольц подтвердили свое намерение и дальше поддерживать неотложные потребности Украины в средствах противовоздушной обороны.
"В конце декабря Соединенные Штаты объявили о передаче в дар Украине батареи зенитных ракетных комплексов Patriot. Германия присоединится к Соединенным Штатам в поставке дополнительной батареи ПВО Patriot в Украину", - говорится в сообщении.
Также лидеры двух стран одобрили продолжающиеся координационные усилия Контактной группы по вопросам обороны Украины и приветствовали дополнительные пожертвования систем ПВО и боевых машин.