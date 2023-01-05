Германия предоставит Украине БМП Marder и ЗРК Patriot, США - БМП Bradley, - Белый дом

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. В ходе переговоров Шольц сообщил, что Берлин намерен передать Украине БМП Marder и батарею ПВО Patriot.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Президент Байден и канцлер Шольц выразили общую решимость продолжать оказывать необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине столько, сколько нужно. С этой целью США намерены поставлять Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия – боевые машины пехоты Marder", – говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

При этом отмечается, что страны планируют научить украинские войска управлять этими системами.

Кроме того, Байден и Шольц подтвердили свое намерение и дальше поддерживать неотложные потребности Украины в средствах противовоздушной обороны.

"В конце декабря Соединенные Штаты объявили о передаче в дар Украине батареи зенитных ракетных комплексов Patriot. Германия присоединится к Соединенным Штатам в поставке дополнительной батареи ПВО Patriot в Украину", - говорится в сообщении.

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Также лидеры двух стран одобрили продолжающиеся координационные усилия Контактной группы по вопросам обороны Украины и приветствовали дополнительные пожертвования систем ПВО и боевых машин.