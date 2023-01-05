Новости • Агрессия России против Украины, Война

Это "одностороннее прекращение огня" нельзя и не следует воспринимать всерьез, - Кулеба

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Это "одностороннее прекращение огня" нельзя и не следует воспринимать всерьез, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал инициативу В.Путина о так называемом "рождественском перемирии".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Президент Владимир Зеленский предложил четкую формулу мира с десяти шагов. Россия игнорирует это и вместо этого обстреливает Херсон в канун Рождества, нанося массовые ракетные удары и удары с беспилотников на Новый год. Нынешнее "одностороннее прекращение огня" нельзя и не следует воспринимать серьезно", – отметил он.

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Топ комментарии

  • Перехватчик
  • Анатолий К 65c6a92d
    Терорист пуйло чекав, що його попросять "припинення вогню", а всі знають, що воно брехло і цього не робюлять. Знають, що надурить і вдарить там, де не будуть чекати і виконають умови. Хоче припинення - виводь своїх мародерів на Засрашку і мир настане зразу. А таке "припинення" означає - "а захопив цю територію, тут я стою і це моя земля", а якщо ви звільнієте цю землю - то не хочете миру.
  • Власов Сергей b3083465
    Борислав Береза

    2 ч. ·

    Считаю, что мы должны помочь российским оккупантам отметить Рождество в это время. На их позиции HIMARS должны зажечь рождественские свечи. Не получится зажечь свечи? Пусть поджигают склады с БК и расположение окупантов и техники. Праздник должен быть с огоньком!

    Новый год помните, рашисты?
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