США объявят новый пакет помощи Украине на 2,85 млрд долл. В него войдут 50 БМП Bradley, - СМИ
24 33180
БМП Bradley будет в новом пакете помощи Украине от Соединенных Штатов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По данным Reuters, два американских чиновника сообщили, что новый пакет вооружений США для Украины будет включать около 50 боевых машин Bradley. Пакет помощи для Украины должен быть представлен в пятницу, 6 января.
Как пишет агентство Associated Press, новый пакет будет включать пособие на 2,85 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим из предыдущих.
В пакет помощи от США, по данным источников AP, также войдут бронемашины HUMVEE, противоминустойкие транспортные средства с защитой от засады MRAP, а также большое количество ракет и других боеприпасов.